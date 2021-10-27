Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию без объяснения причин

Дмитрий Гордон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что его не пустили в Грузию, куда он приехал, чтобы взять интервью у Михаила Саакашвили.

- Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси. Было две цели. Первая – посещение в тюрьме в городе Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским. И второе – встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона, — сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гордона, он провел на паспортном контроле час, после чего его попросили улететь из страны на том же самолете, на котором он прилетел.

При этом причины запрета неизвестны. Гордону сообщили, что объяснение направят в письменном виде в украинское посольство в Грузии. Сам журналист выразил мнение, что власти страны просто не хотят, чтобы он общался с Саакашвили.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.