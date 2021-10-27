Дело против Элджея о пропаганде наркотиков рассмотрит Зюзинский районный суд Москвы

Элджея обвинили в пропаганде наркотиков / Фото: личная страница в Instagram

Материалы дела против рэпера Алексея Узенюка (известен под псевдонимом Элджей) поступили в Зюзинский районный суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции.

Музыканта обвиняют по статье административного кодекса России "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". По словам представителя столичного суда, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Как ранее писал сайт kp.ru, Зюзинский районный суд вынес вердикт по делу о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Рассмотрение дела проходило без личного присутствия обвиняемого. Его интересы представлял адвокат.

Юрия Дудя признали виновным и обязали выплатить 100 тысяч рублей. Сторона защиты с таким вердиктом не согласна и намерена обжаловать решение.