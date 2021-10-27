Захарова обвинила Францию в милитаризации соцсетей Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Военная доктрина по противодействию информационным атакам, представленная Минобороны Франции, вызывает серьезную обеспокоенность у России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, документ официально провозглашает «милитаризацию социальный сетей».

«20 октября министр обороны Франции Флоранс Парли пообещала, что отныне французские киберсолдаты будут бороться за умы и сердца людей в информпространстве, в том числе в социальных сетях, а по сути – заниматься манипулированием общественным мнением…Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария «классической» военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений», – написала Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что в доктрине прямым заявлется том, что «информационная война стала реальностью для армий». В ней подробно описываются цели и типы операций в информационной среде, подчекрнула представитель российского МИД.