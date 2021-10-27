Чаще всего россияне покупают жилье в Греции, Португалии и на Кипре

Больше всего запросов на покупку жилья за рубежом поступают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank выяснили, что основной спрос российских покупателей жилья за рубежом приходится на объекты, расположенные в Греции (20% запросов в третьем квартале 2021-го), Португалии (19%), на Кипре (13%), в Испании (7%) и Великобритании (5%). Об этом в среду, 27 октября 2021 года сообщает Lenta.ru.

"В 2021 году мы видим высокий рост интереса к зарубежной недвижимости со стороны покупателей, но ввиду сложившейся ситуации с пандемией и ограничениями не все запросы могли переходить в сделки. Сейчас по многим направлениям реализуется отложенный спрос. Как только границы будут открыты, мы будем наблюдать бум покупок", - сообщили в компании.

Больше всего запросов на покупку жилья поступают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.

Между тем, эксперты Минстроя России считают, что стоимость жилья в стране стабилизируется примерно через шесть месяцев. К середине 2022 года баланс предложения и спроса на рынке придет к равновесию. Рост цен притормозит также ввод в эксплуатацию новых жилых домов, передает телеканал "360".

Ранее ФАН рассказывал, что стагфляция захлестнула рынок недвижимости США. По итогам августа продажи новых домов сократились на 24,3% - до 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.