Новый автокран появился в селе Хабаровского края по поручению Михаила Дегтярева

Жители района лично обратились к губернатору. Фото: правительство Хабаровского края.

В Аяно-Майском районе появился новый автокран, грузоподъемностью 40 тонн. 16 миллионов рублей на его покупку было выделено по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- В сентябре прошлого года я был в Аяне, и люди очень просили приобрести эту технику. Она необходима для разгрузки горюче-смазочных материалов и других различных грузов – все товары в Аян доставляют морем. Бюджет района такие затраты потянуть не смог, поэтому я распорядился оказать поддержку из краевого бюджета. Также, еще 1,2 миллиона рублей выделено на ремонт пирса, - сообщил Михаил Дегтярев.

В середине октября 2021 года автокран доставили в район.

- Спасибо главе региона за понимание проблем районов и конструктивный настрой на работу, - сказал Роман Марткачаков, первый заместитель главы Аяно-Майского района.

Кроме того, в районе есть проблема с покупкой топлива в розницу. АЗС там отсутствует. Поэтому дополнительно были закуплены три бензовоза: один в Аян и два – в Нелькан. Теперь жители района смогут без проблем закупать топливо в необходимом количестве.