Путин заявил, что предложение России по мораторию на размещение ракет остается в силе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложение России по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе, заявил на Восточноазиатском саммите глава государства Владимир Путин.

«Российское предложение остается в силе, и его актуальность даже растет», – сказал президент РФ.

Путин напомнил, что мораторий Москвы на размещение РСМД касается Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира. Россия предлагает обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными государствами, отметил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Россия призывает страны НАТО откликнуться на предложение Москвы и поддержать введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, договор о РСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Документ был заключен между СССР и США в 1987 году. В феврале 2019-го Вашингтон бездоказательно обвинил Россию в нарушению условий соглашения и начал процедуру выхода из него. В Москве пообещали ответить на такие действия зеркально. Путин 3 июля 2021 подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.