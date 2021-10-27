Сергей Аксенов попросил Минтранс не увеличивать количество рейсов в Крым в нерабочие дни

Глава полуострова напомнил о пределе системы здравоохранения Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил Минтранс РФ не увеличивать количество рейсов на полуостров в период предстоящей нерабочей недели, чтобы не спровоцировать увеличение числа туристов в регионе, передают "Новые известия"

"Я направил обращение, поскольку на этот временной период начали подавать заявки на дополнительные рейсы. Я категорически против", - рассказал он.

Аксенов напомнил о пределе системы здравоохранения Крыма и добавил, что полуостров находится в такой же ситуации, как и другие регионы. Он также сообщил, на территории полуострова не планируют устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов, однако они понадобятся для заселения в отели.

Накануне стало известно, что туристы начали отказываться от отдыха в отелях Крыма после введения QR-кодов. Эксперты полагают, что нововведение лишит значительной части доходов рестораны, спа-центры, спортзалы, магазины сувениров и концертные кассы, передает Life.ru