Захарова предупредила о дестабилизации ситуации в Прибалтике из-за присутствия НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Прибалтике существует вероятность дестабилизации ситуации в связи с наращиванием потенциала НАТО в регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя запуск после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.

«Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации…По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», – сказано в заявлении дипломата на сайте МИД РФ.

Дипломат отметила, что на этом фоне слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере действий альянса выглядят неискренними. Захарова напомнила о недавних заявлениях министра обороны США Ллойда Остина о «сдерживании России» как приоритетном направлении политики Брюсселя.

Как писалс сайт kp.ru, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна быть готовой применить против России оружие, если угроза от Москвы будет нарастать.