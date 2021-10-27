770 врачей и медработников в Удмуртии находятся на больничном

Более 1,3 тысячи медработников не хватает в больницах Удмуртии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Больницам Удмуртии не хватает более 1,3 тысяч медработников, сообщает Udm-info со ссылкой на главу региона Александра Бречалова. По его словам, по состоянию на 26 октября на больничном находятся 770 врачей и медицинских работников.

«В поликлиниках и больницах не хватает 618 врачей и 728 среднего медперсонала. Плюс сейчас на больничном находятся 258 врачей и 512 среднего медперсонала. А это значит, что на тех, кто работает сейчас на местах, гораздо больше нагрузки. Я не устаю ежедневно благодарить наших медработников за их труд», - рассказал Бречалов.

Глава республики выразил благодарность 600 вышедшим «в поле» ординаторам, а также врачам-пенсионерам, которые присоединились к своим коллегам.

Также он рассказал, что 12 врачей из Удмуртии прошли стажировку в московских ковид-центрах, а именно в Коммунарке, ГКБ №52, ГКБ №15 им. Филатова, на станции скорой помощи в Москве и в акушерском консультативном центре. Глава региона подчеркнул, что московские коллеги высоко оценивают профессионализм удмуртских врачей и организацию медицинской помощи в республике.

По словам Бречалова, по состоянию на 26 октября в тяжелом состоянии находятся 602 жителя Удмуртии, среди которых две беременные женщины на поздних сроках и один ребенок. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 142 человека. За время пандемии от коронавируса умерли 4 беременные женщины из 916 заболевших.