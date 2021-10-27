Путин заявил о готовности России делиться с другими странами опытом в борьбе с COVID-19

Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться с другими странами опытом борьбы с пандемией.
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Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться накопленным опытом борьбы с пандемией ковида с заинтересованными странами.
«Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», - цитирует российского президента ТАСС.
Под эгидой Восточноазиатского саммита Владимир Путин предложил учредить общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Россия может представить по экспертным каналам соображения по этому проекту в ближайшее время, заявил президент России, выступая по видеосвязи на форуме ВАС в среду, 27 октября.
Еще одно предложение, которое сделал Владимир Путин – расширение программы обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке.
«Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Путин.
Ранее на kp.ru сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от коронавирусной инфекции между странами.