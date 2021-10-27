Мишустин принял участие в переписи населения онлайн

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшихся для этого порталом «Госуслуги».

- Участие в переписи действительно важно, полученные данные помогут точнее спланировать действия органов власти, в том числе, по достижению национальных целей развития, — сказал политик.

Мишустин отметил простоту и удобство портала, а также рассказал, что часть сведений была заранее введена из профиля.

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, во всех регионах страны. В этом году принять участие в переписи можно впервые через портал Госуслуг. Заполнить электронный переписной лист на сайте россияне смогут с 15 октября по 8 ноября 2021. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь верифицированную учетную запись, заполнение листа занимает не более 20 минут. Кроме того, пройти перепись можно на участках в МФЦ или передать свои данные сотрудникам Росстата во время их визита.