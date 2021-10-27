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Политика27 октября 2021 16:09

Зеленский собрался запретить гастроли российских артистов на Украине

Мера не коснется тех, кто публично высказался против властей РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Зеленский собрался запретить гастроли российских артистов на Украине

Зеленский собрался запретить гастроли российских артистов на Украине

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан страны на запрет гастролей российских артистов по республике. Украинский лидер поручил проработать возможность реализации этой инициативы.

Зеленский направил петицию премьер-министру страны Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой «проработать вопросы проработать внесенные предложения…в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора», – сказано на сайте офиса украинского президента.

В сентябре 2021 артист Игорь Кондратюк подал петицию о полном запрете гастролей российских артистов пока Крым не вернется в состав Украины. Запрет на гастроли не касается тех деятелей культуры, кто публично выступил против российской власти.

Как писал сайт kp.ru, ранее представители общественной организации «Крымскотатарский ресурсный центр» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Елизавете Иванцив (Елка) и Ирине Воробьевой (Круг).