Зеленский собрался запретить гастроли российских артистов на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан страны на запрет гастролей российских артистов по республике. Украинский лидер поручил проработать возможность реализации этой инициативы.

Зеленский направил петицию премьер-министру страны Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой «проработать вопросы проработать внесенные предложения…в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора», – сказано на сайте офиса украинского президента.

В сентябре 2021 артист Игорь Кондратюк подал петицию о полном запрете гастролей российских артистов пока Крым не вернется в состав Украины. Запрет на гастроли не касается тех деятелей культуры, кто публично выступил против российской власти.

Как писал сайт kp.ru, ранее представители общественной организации «Крымскотатарский ресурсный центр» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Елизавете Иванцив (Елка) и Ирине Воробьевой (Круг).