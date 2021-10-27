В Германии испугались возможного дефицита продуктов

В ФРГ заявили о возможном дефиците продуктов в магазинах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ ожидают пустые полки в магазинах и дефицит топлива. Об этом сообщил местный телеканал Welt.

В сюжете канала говорится, что страна испытывает нехватку 1,2 миллиона рабочих в 70 профессиях.

- По сути, нужно предельно упростить приезд в Германию и поиск здесь работы. И устранить перед предприятиями бюрократические преграды, — считает эксперт из Института немецкой экономики Александр Бурштедде.

Одной из причин дефицита кадров журналисты назвали низкие заработные платы, из-за которых профессии становятся невостребованными. Авторы сюжета считают, что дефицит усугубится, когда старые работники уйдут на пенсию, а новых будет недостаточно.

Ранее появилась информация, что власти Великобритании обратятся за помощью к армии из-за возможного дефицита продуктов в магазинах страны. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в Британии не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставкой продуктов в магазины. Дефицит специалистов возник из-за того, что многие люди покинули страну после Brexit. Часть новых водителей ждут сдачи теста на права. При этом процесс усложняется из-за пандемии коронавирусной инфекции.