Матвиенко предложила журналисткам создать кодекс нравственности на телевидении

Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила женщинам-журналистам разработать кодекс нравственности на телевидении, чтобы бороться с безнравственными передачами, в ходе которых делаются тесты ДНК и происходят драки.

- Если говорить о роли женщин в журналистике, нам нужно знаете, с чем бороться? Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе, — сказала политик.

Она отметила, что в Конституцию были внесены изменения, касающиеся ценностей традиционной семьи. Однако, по словам Матвиенко, по телевидению продолжают показывать «девушек низкой социальной ответственности» и драки, а также обсуждать измены и прочее.

Подобные заявления Матвиенко делала в 2015 году, когда призвала положить конец «грязным семейным историям» на российском телевидении. Сенатор выразила недоумение, зачем под видом рейтингов «эту грязь вытаскивать на телевидение, на всю страну полоскать это белье». По ее мнению, в России много «замечательных красивых семейных историй, на которых можно воспитывать, пропагандировать» традиционные для страны семейные ценности.