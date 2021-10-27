Иммунолог назвал регионы, где следует ужесточить противоковидные меры

По мнению Крючкова, одна из наиболее эффективных мер борьбы с инфекцией - это ограничение работы общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Ридусом" заявил, что вслед за Хакасией в ряде российских регионов следует ужесточить противоковидные меры вплоть до введения комендантского часа.

"Все нижнее и среднее Поволжье, часть уральских регионов, юг России, часть кавказских регионов, Москва и Санкт-Петербург традиционно. В этих регионах должны быть очень жесткие меры. Но не стоит ждать эффекта моментального. Две недели нужно, чтобы началось заметное движение на эпидемиологической кривой.", - рассказал специалист изданию.

По мнению Крючкова, одна из наиболее эффективных мер, которая позволяет остановить распространение коронавирусной инфекции - это ограничение работы общественного транспорта.

Ранее Правительство РФ выделило дополнительные 56 млрд рублей регионам для поддержки систем здравоохранения. Отмечается, что данная мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса, передает RT.