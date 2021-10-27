Патрушев призвал повысить уровень безопасности в местах проживания мигрантов

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России.

На совещании по безопасности в ЦФО секретарь Совбеза РФ среди факторов, способствующих обострению криминогенной ситуации, назвал «проникновение на территорию» страны приверженцев «радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов».

Патрушев отметил, что масштабный приток трудовых мигрантов также может вести к росту преступности, возникновению конфликтов на религиозной и этнической почве, или же массовым беспорядкам и способствовать повышению напряженности среди коренного населения.

На этом фоне секретарь Совбеза РФ обратился к руководителям российских регионам, правоохранительным органы и специальным службам с просьбой «держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии», а также «обеспечить соблюдение ими российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов».

Как писал сайт kp.ru, Патрушев также заявил, что обстановка в киберпространстве остается непростой, в том числе из-за активности иностранных спецслужб.