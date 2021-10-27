Россиян перед нерабочими днями предупредили о тысячах поддельных онлайн-магазинов

Перед нерабочими днями, объявленными в России, эксперты обнаружили более 3000 фальшивых интернет-магазинов. Фото: REUTERS

Более трех тысяч сайтов, которые имитируют онлайн-магазины, обнаружили эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Потенциально на каждом из этих 3 221 сайтов к посетителям могут применить схему мошенничества. Как вас могут обмануть, рассказал ТАСС директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Посетителю сайта предлагают выбрать подарочную коробку с призом, поздравляют с выигрышем смартфона и сообщают, что подарок пришлют через пять-семь дней с условием, что пользователь сделает рассылку с информацией о розыгрыше нескольким друзьям.

"Впервые схему с подобным шаблоном мы обнаружили еще год назад. Сейчас же мы нашли более трех тысяч ресурсов, и это количество еще может вырасти", - отмечает Волошин. Как правило, по итогам "завершения регистрации" посетителя сайта перенаправляют на потенциально вредоносные ресурсы.

Эксперт связывает резкое увеличение количество подделок под онлайн-магазины с приближающейся нерабочей неделей, объявленной в России. Отмечается, что в 2021 году в нерабочие дни увеличился поток заказов в интернет-магазины.

«Мошенники, в свою очередь, зачастую эксплуатируют информационные поводы для своих целей", - объяснил эксперт.

Евгений Волошин посоветовал не только проверять информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаций, но и информировать компании, чьи имена недобросовестно используются, о таких фактах.

Ранее на kp.ru сообщалось, что доктор-телеведущий Александр Мясников рассказал, к чему, по его мнению, приведет желание россиян во время недели «ковикул» отдохнуть на курортах Турции и Египта. Врач заявил, что те, кто на время нерабочих дней уезжает к морю, правильно делают!