Врач развеял миф о том, что коронавирус может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Кондрахин рассказал, что коронавирус может провоцировать ряд других болезней, некоторые из которых являются хроническими Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с изданием Lenta.ru опроверг утверждение о том, что коронавирус может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. По ему мнению, развитие такого сценария маловероятно.

"Во время этой болезни происходит накопление белковых структур в клетках нейронов, но пока я не видел статей, связывающих коронавирус с этим явлением. Конечно, теоретически все возможно - мы до сих пор до конца не понимаем природу этой болезни, ее связывают с генетикой, с вирусами. Но на данный момент подобные заявления все равно голословны. Дело в том, что вирус действительно дает осложнения на нервную систему, но они обратимы. Кроме того, Альцгеймер развивается медленно, а никаких вспышек его мы не наблюдали", - заявил эксперт.

Кондрахин добавил, что коронавирус может провоцировать ряд других болезней, некоторые из которых являются хроническими, например гипертония.

Напомним, в России 27 октября 2021 года выявлено 36 582 случая заражения коронавирусом. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 5789 человек. Вторым идет Санкт-Петербург - 2913 случаев заражения. Тройку замыкает Московская область (2670).