ПФР автоматическим перечислит ветеранам 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионный фонд России в ноябре 2021 автоматически перечислит ветеранам блокадного Ленинграда по 50 тысяч рублей. Выплаты коснутся ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями. Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России», – сообщается на сайте ПФР.

Как объяснили в фонде, пенсионерам силовых ведомств и бывшим судьям выплаты будут произведены по линии их пенсионных органов. Если же ветеран получает сразу две пенсии, тогда выплату перечислит ПФР. В случае невозможности получить средства в ноябре деньги будут переведены пенсионерам в декабре 2021. Это касается тех, кто получает пенсию из рук почтальонов или в почтовом отделении.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 президент России Владимир Путин предложил поддержать блокадников разовой выплатой в 50 тысяч рублей. Она приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной территорий Советского Союза.