Сбой в работе Telegram произошел 27 октября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 27 октября, жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем связаны с работой приложения.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, более половины пользователей Telegram (55 процента) сообщают о проблемах с работой приложения, около 36 процентов заявляют о сбоях в подключение сервера, и еще 9 процентов жалуются на проблемы с работой веб-сайта.

Наибольшее количество неполадок стали отмечать жители России, Украины, Белоруссии, Польши и других стран.

Напомним, несколько дней назад в работе мессенджера также были отмечены неполадки. Сбои в работе Telegram наблюдались в минувший вторник, 26 октября. В тот день большинство пользователей не могли авторизоваться, также были проблемы с работой сервера и подключением к приложению.