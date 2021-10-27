Власти США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем поле "X" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере «X», впоследствии его смогут получить все заявители, начиная со следующего года. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», - говорится в письменном заявлении официального представителя дипведомства.

Прайс отметил, что ведомство продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями страны для того, чтобы гарантировать максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, вне зависимости от их половой принадлежности.

Ранее планы по введению третьего гендера «X» в американский паспорт, а также о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

На данный момент третий гендер уже есть в паспортах ряда стран, в том числе Австралии, Новой Зеландии, Канады, Индии, Мальты и Непала.