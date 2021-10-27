Строительство дошкольного учреждения уже завершено

Михаил Дегтярев: новый детский сад в Хабаровском крае откроется в феврале 2022 года. Фото: правительство Хабаровского края.

Уже получено положительное заключение о соответствии от госстройнадзора. Краевому министерству строительства предстоит получить разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого учреждение пройдет процедуру лицензирования, чтобы иметь возможность принимать дошколят. В то же время получен документ о соответствии на ввод в эксплуатацию теннисных кортов в селе Троицкое Нанайского района.

- Я прошу взять на особый контроль еще два важных объекта, строительство которых еще не завершено – школа в селе Найхин и пристройка к школе в селе Бриакан. Нам удалость увеличить финансирование по школе в Найхине. Прошу обратить внимание, что школа должна быть сдана в самые короткие сроки, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Также, сейчас завершаются работы по строительству Центра сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске-на-Амуре. В ближайшее время туда доставят недостающее оборудование, в том числе скалодром. В ноябре объект может получить заключение о соответствии от госстройнадзора.

- Благодаря увеличению работников на 70 человек, мы ожидаем увеличения темпов строительства Центра игровых видов спорта в Комсомольске-на-Амуре, - сообщил Олег Сутурин, исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края.

Напомним, что сейчас в регионе проектируется и строится около 70 социальных объектов – школы, детские сады, учреждения здравоохранения, жилье для детей-сирот, спортивные и гидротехнические сооружения.