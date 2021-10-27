Узбекистан предложил России упростить прием своих граждан на работу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов предложил России упростить процедуру набора граждан республики на работу. Эту инициативу он озвучил на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в Москве.

«Необходимо сделать процедуры найма максимально простыми и удобными как для работника, так и для работодателя, обеспечивая при этом необходимые гарантии для обеих сторон процесса», – приводит слова Хусанова на сайте Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана

Как отмечается в сообщении, министры договорились о внесении соответствующих изменений в «Соглашение по организованному набору», подписанное в 2017 году.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить квоту на привлечение иностранных работников в 2022 году, прибывающих в Россию на основании визы, в пределах 124 тысяч человек.