Появились сообщения об угрозе взрыва в Минздраве США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Капитолия перекрыла дороги у здания Министерства здравоохранения США и социальных служб из-за угрозы взрыва.

Как передает Rawstory, правоохранительные органы получили сообщение об «угрозе взрыва бомбы» в здании министерства утром в среду, 27 октября. Сотрудники ведомства в социальных сетях сообщили, что им разослали уведомления об угрозе, а из самого здания министерства эвакуировали всех людей.

Напомним, 20 октября Военная база Бетесда, расположенная в пригороде Вашингтона, была закрыта из-за «угрозы взрыва». Тогда утром военные получили телефонный звонок от «неизвестного источника», который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания. Незадолго до этого в начале месяца в американской столице перекрыли дороги. Все произошло из-за угрозы взрыва в Министерстве труда США. В здании был обнаружен подозрительный пакет, который мог оказаться бомбой. Полиция перекрыла ряд дорог в этом районе.