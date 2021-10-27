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Происшествия27 октября 2021 18:14

Появились сообщения об угрозе взрыва в Минздраве США

Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появились сообщения об угрозе взрыва в Минздраве США

Появились сообщения об угрозе взрыва в Минздраве США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Капитолия перекрыла дороги у здания Министерства здравоохранения США и социальных служб из-за угрозы взрыва.

Как передает Rawstory, правоохранительные органы получили сообщение об «угрозе взрыва бомбы» в здании министерства утром в среду, 27 октября. Сотрудники ведомства в социальных сетях сообщили, что им разослали уведомления об угрозе, а из самого здания министерства эвакуировали всех людей.

Напомним, 20 октября Военная база Бетесда, расположенная в пригороде Вашингтона, была закрыта из-за «угрозы взрыва». Тогда утром военные получили телефонный звонок от «неизвестного источника», который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания. Незадолго до этого в начале месяца в американской столице перекрыли дороги. Все произошло из-за угрозы взрыва в Министерстве труда США. В здании был обнаружен подозрительный пакет, который мог оказаться бомбой. Полиция перекрыла ряд дорог в этом районе.