Москвичи начали сдавать квартиры в аренду только вакцинированным от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве некоторые собственники жилья сдали сдавать квартиры в аренду только вакцинированным жильцам. В требованиях, помимо порядочности и платежеспособности, появилась отметка о прививке.

По мнению совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, таким способом арендодатели заботятся о коммерческой стороне своего маленького бизнеса.

- Человек, который оказывается на больничном, сталкивается с финансовыми трудностями. Собственник полагает, что наличие прививки убережет жильца от болезни, значит, он будет платить аренду в срок, - рассуждает Сивова.

Эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что человек, сдающий свою недвижимость в аренду может диктовать любые условия, не противоречащие закону.

- Так что требование о вакцинации не противоречит закону, - комментирует «Российской газете» заслуженный юрист России Иван Соловьев. – А учитывая, что число вакцинированные постоянно растет, то многие потенциальные квартиросъемщики отвечают этим критериям.

В тоже время юрист отмечает, что любое дополнительное условие, устанавливаемое арендатором, снижает вероятность заключения договора.

А вот на рынке посуточной аренды пока требования о вакцинации не встречаются, сообщает телеканал "360".

Тем временем в России потенциальный спрос на покупку квартир на вторичном рынке упал за год на 15%. Меньше всего покупкой недвижимости стали интересоваться в Липецке, Хабаровске и Пензе, сообщает газета "Известия".