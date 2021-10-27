Захарова назвала «людьми X» граждан США с отметкой в паспорте о третьем поле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выдачу в Соединенных Штатах первого паспорта с отметкой о третьем гендере «X». Как отметила дипломат, подобные прецеденты выглядят чудовищными.

«Вот они – люди Х. «Новые нормальности» как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», – написала она в своем Telegram-канале.

Как напомнила представитель МИД РФ, такие паспорта уже выдаются в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 27 октября, в США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере «X». Впоследствии его смогут получить все заявители, начиная со следующего года, рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее планы по введению третьего гендера «X» в американский паспорт, а также о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.