Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка

Сенатор Мария Львова-Белова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил члена комитета Совета Федерации по социальной политике Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано на сайте Кремля.

Известно, что Львова-Белова является выпускницей четвертого потока в «школе губернаторов»

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 президент освободил от должности уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову в связи с ее избранием в Госдуму. Напомним, она была назначена детским омбудсменом 9 сентября 2016 года. На этом посту Кузнецова выступала в защиту традиционных семейных ценностей, за профилактику абортов и за создание реестра лиц, которые были осуждены за преступления против детей.