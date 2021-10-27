Украина не будет вводить локдаун из-за его негативного влияния на экономику

В Украине не хотят вводить локдаун, потому что это негативно скажется на экономике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кабинет министров Украины не планирует объявлять локдаун в рамках борьбы с COVID-19. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на премьер-министра республики Дениса Шмыгаля. Премьер-министр объяснил отказ от локдауна тем, что эта мера может негативно сказаться на набирающей обороты экономике Украины.

«Мы не планируем объявлять локдаун, или, сформулирую по-другому, мы не хотим объявлять локдаун, так как наша экономика набирает обороты, и локдаун негативно повлияет на экономическое развитие», - заявил Шмыгаль.

По предположениям украинского премьер-министра, в 2021 году ожидается рост ВВП как минимум на 3,5 процента. Рост ВВП сдерживается энергетическим кризисом и четвертой волной ковида, отметил он.

Денис Шмыгаль также напомнил украинцам о необходимости вакцинироваться.

В то же время, по сообщениям Укринформа, главные врачи медучреждений Львова в среду, 27 октября, потребовали введения полного локдауна. По прогнозам медиков, через 10 дней в ковид-отделениях больниц могут закончиться места для больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян во время нерабочих дней строго соблюдать все ограничительные меры, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19.