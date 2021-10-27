Москва выбрала удачную модель трансформации системы здравоохранения

В столице продолжается заседание Сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье», которое проходит с 25 по 28 октября. Во второй день встречи эксперты представили доклады и обсудили вопросы общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19, меры реагирования и дальнейшие действия.

«В 2020 году наш институт единственный от России принял участие в межстрановом исследовании по оценке устойчивости национальных систем здравоохранения и определения к сопротивляемости к кризисам в период пандемии, - сказала Елена Аксенова, директор научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы. - Помимо России в проекте участвовали еще семь стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу, Испанию, Великобританию и Вьетнам. В рамках проекта мы определяли самые важные и критичные критерии устойчивости для национальных систем здравоохранения в период ковид, а также меры противодействия кризисам, в том числе, пандемическим. Такие критерии были выявлены».

По ее словам, среди факторов отмечаются финансирование, медицинские кадры, лекарственное обеспечение, организация медобслуживания на всех уровнях медпомощи.

«Москва в этом направлении хорошо справилась с кризисом и противодействовала пандемии, - отметила Аксенова. - Сегодня об этом можно говорить с уверенностью, так как в рамках исследования мы провели сопоставительный анализ. Москва выбрала очень удачную модель трансформации организации системы здравоохранения. Это возможность перепрофилирования клиник в режиме онлайн, выделение дополнительных коек и создание отдельных госпиталей как на территории существующих больниц, так и создание новых госпиталей.

К примеру, Московский клинический центр инфекционных болезней в поселении Вороновское (Новая Москва) был создан в течение месяца».

Еще одна важная тема, по мнению столичных экспертов, касается дообучения медсотрудников с учетом перепрофилирования коек. Это касается обучения персонала оказанию медицинской помощи в условиях ковида, обучения безопасному использованию средств индивидуальной защиты.

Еще одно ноу-хау связано с созданием типовых алгоритмов диагностики лечения ковид для разных целевых аудиторий (беременные, дети). И все медорганизации лечили по единым протоколам, которые были утверждены Департаментом здравоохранения Москвы.

За год в столице внедрили 10 медицинских технологий. Среди них - искусственный интеллект для пакетного назначения диагностических процедур, чат-бот для сбора анамнеза перед посещением врача, а также КТ-калькулятор для определения степени поражения легких.

Зарубежные участники заседания поделились своими наработками в медицине.

Доктор Ана Мария Карриазо, старший советник регионального министерства здравоохранения Андалусии (Испания): «Произошли в системе здравоохранения в 2020 году большие изменения, было увеличено финансирование – до 5 миллиардов евро и в 2021 году ассигнования также были серьезно увеличены. Был расширен штат медработников со 100 тысяч до 190 тысяч к июню 2021 года нарастили объем штата. Сегодня проводим медконсультации горожан по телефон».

«Мы делаем разделение – на профилактику и укрепление здоровья, которое является одним из компонентов общего повышения качества жизни и в этом плане большую роль играет просветительская роль», - говорит Оттавио Беретта, представитель Кантона Тичино (Швейцария).