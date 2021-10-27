Путин назвал триумфом победу Дины Авериной на чемпионате мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Дину Аверину с победами на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом, назвав их триумфом. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте российского лидера.

«Уважаемая Дина Алексеевна! Рад поздравить Вас с двойным триумфом в Японии. Вы красиво открыли "золотой" счёт нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!», – написал глава государства, пожелав гимнастке удачи и «вдохновения для новых спортивных успехов».

Напомним, что чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Японии с 27 по 31 октября 2021 года. Спортсменки соревнуются как в отдельных видах программы, так и в групповом и личном многоборье. Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с мячом, набрав 29,125 балла, а ранее она одержала победу с обручем.