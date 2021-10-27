Путин назвал ситуацию на рынке энергоносителей крайне нестабильной

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что уровень запасов голубого топлива в Европе значительно ниже, чем за последние пять лет.

«Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», - заявил российский лидер на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.

Путин также обратил внимание, что в Европе «цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров». При этом, российский лидер заявил, что «Газпром» восполнил нехватку американского газа в Европе даже больше, чем требовалось.

Напомним, ранее Путин заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, и это, по его словам, является рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии. Однако, глава государства сообщила, что увеличение поставок газа в Европу из России возможно.