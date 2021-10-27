Годовая инфляция в России ускорилась до 7,97% Фото: REUTERS

Инфляция в России в годовом выражении за неделю, с 19 по 25 октября 2021 года, ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», которая подготовлена Министерство экономики и развития.

«За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился (+0,55% после 0,57% неделей ранее), преимущественно из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (+1,8% после 2,28% неделей ранее)», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, темпы роста цен в непродовольственном секторе составили 0,17%. Ведомство также фиксирует, что практически не изменились цены на туристические и регулируемые услуги. Данный показатель увеличился только на 0,01%.

Напомним, ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что вводимые коронавирусные ограничения окажут проинфляционное влияние, указав на то, что именно в связи с этим регулятор резко повысил ключевую ставку сразу до 7,5 процента годовых.