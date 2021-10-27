Евросоюз пообещал Молдавии 60 миллионов евро на борьбу с энергетическим кризисом Фото: REUTERS

Евросоюз направит Молдавии 60 миллионов евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса, заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предоставит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом», – написала она в Twitter.

Тем временем источник в Евросоюзе рассказал ТАСС, что средства направляются Кишиневу для «закупок газа у альтернативных поставщиков». Среди таких Молдавия рассматривает Польшу и Нидерланды. Как отметил собеседник агентства, на фоне энергетического кризиса цена на поставки голубого топлива из этих стран составит более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров, а это в три раза дороже, чем стоимость российского газа.

Ранее британская газета The Financial Times написала о том, что Россия в переговорах о поставках газа Молдавии якобы выдвигает политические условия, в частности предлагает скидку в обмен на изменения соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

Как писал сайт kp.ru, двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газовой тематике закончились безрезультатно. Российская сторона предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Молдавия настаивала на цене в два раза ниже рыночной.

Позже Кишинев заявил, что собирается провести независимый аудит для того, чтобы проанализировать долговые обязательства перед «Газпромом».