Российские ракетоносцы Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 в сопровождении МиГ-31 выполнили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в среду, 27 октября, в Министерстве обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Напомним, в конце сентября два стратегических российских ракетоносца Ту-160 дальней авиации пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы «сопровождали» истребители F-18 Военно-воздушных сил Финляндии, F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, а также шведские Saab JAS-39 Gripen.