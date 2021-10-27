Александр Дрозденко: «В Ленинградскую область ежегодно приезжает 150 тысяч мигрантов, мы проводим серьезную работу по их интеграции в общество»

Губернатор Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко поделился опытом Ленинградской области по социализации трудовых мигрантов на 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. В рамках европейского форума 27 октября прошла панельная дискуссия «Миграция: сохраняющиеся вызовы для городов и регионов». Александр Дрозденко, возглавляющий на конгрессе российскую делегацию, отметил, что с проблемой миграции сталкиваются все регионы Европы. По его мнению, единые правила помогли бы лучше организовать и упорядочить этот процесс.

- В России наш регион входит в пятерку по привлекательности для трудовой миграции. Ежегодно в область приезжает 150 тысяч человек, чтобы работать. И мы проводим серьезную работу по их интеграции в общество, - рассказал Александр Дрозденко.

Для работы в Ленинградской области иностранцам необходимо получить специальный патент. Чтобы его выдали, человек должен не только владеть русским языком, но и иметь определенные познания в истории и местной культуре. Кроме того, при работе с мигрантами уточняется, есть ли у них родственники, живущие на территории области, собираются ли они получать вид на жительство или российское гражданство. Большое значение также имеют профессиональные навыки и компетенции иностранных работников.

- Мы разработали специальное приложение «Добро пожаловать в Ленинградскую область», с помощью которого мигранты могут получить необходимую информацию. Также особое внимание уделяется социализации детей младшего и среднего школьного возраста. Все это приносит свои плоды, - отметил глава региона.

Александр Дрозденко предложил участникам конгресса активно обмениваться опытом. При этом важно делиться успешно реализованными проектами в сфере трудовой миграции, уделяя особое внимание практическим результатам.

Напомним, 41-я сессия конгресс местных и региональных властей Совета Европы начала свою работу 26 октября в Страсбурге (Франция). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию с 2018 года после назначения на этот пост указом президента РФ. В состав делегации входят главы регионов, спикеры Законодательных собраний и члены Совета Федерации. Участники конгресса обмениваются опытом в сфере устойчивого развития регионов, обсуждают вопросы финансового обеспечения местных органов власти, продвижения принципов демократии и соблюдения прав человека.