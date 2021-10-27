8-летнего сына банкира Яхонтова убили за то, что звал на помощь

Михаил Яхонтов Фото: Кадр видео

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве всей семьи банкира Михаила Яхонтова. Убийца сумел проникнуть сквозь два поста охраны, однако не смог незамеченным преодолеть камеры наблюдения. По предварительной информации, подозреваемым является бывший компаньон банкира Андрей С.

Тела бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка», его жены Антонины, а также 8-летнего сына нашли в квартире в элитном доме на улице Мосфильмовской. Ранее Яхонтова обвиняли в хищении 8 миллиардов рублей. Как рассказал «КП-Петербург» отец убитой жены банкира, по одной из версий, именно банкротство и хищения и могли стать причиной убийства.

Жестокость, с которой было совершенно убийство, поразила тестя банкира. Как он сообщил, «внука убили, потому что просил помощи»

«Ужасно это и жестоко. Такие случаи вспоминаешь из фашистских времен, чтобы вот так семью вырезать. Это редчайший случай жестокости … Внуку в декабре исполнилось бы 9 лет... Никому плохого не делал», - заявил отец жены Юрий.

По его словам, когда произошло убийство, он сразу понял, что в семье что-то произошло.

«Ни зять, ни моя дочь, ни внук не отвечали на звонки ... Их пытали, видимо. Внучок кричал сильно, звал на помощь. Его по шее сильно ударили - 8-летнего ребенка. Говорят, еще душили», - заявил отец Тамары, который теперь хочет высшей меры наказания для убийцы семьи.

Напомним, во вторник, 26 октября, в квартире на Мосфильмовской улице нашли тела мужчины, женщины и их 8-летнего ребенка. Как сообщили в прокуратуре Москвы, все трое – с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что убитый мужчина – бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов.