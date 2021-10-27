Сын Светличной захотел отправить актрису к психиатру после ее исчезновения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын актрисы Светланы Светличной признался, что не знает, как дальше общаться с матерью. После выходки с исчезновением близкие оказались в шоке и даже подумывают о том, что актрису нужно отправить на лечение к психиатру.

Алексей Ивашов уже предлагал матери лечение, но актриса воспринимает в штыки любые попытки ей помочь.

-Я знаю, что она вернулась домой, но больше не общаюсь с ней. Я очень устал, - говорит мужчина.

По его словам, Светличная передвигается самостоятельно, связанно разговаривает. Единственное, что ее беспокоит – это координация движений. Иногда актрису пошатывает.

- Но что я могу? Ничего. У нее своя, отдельная квартира, — рассказал сын актрисы NEWS.ru.

Много раз мужчина нанимал матери сиделок, но ни с кем актриса не может ужиться. Через день звезда «Бриллиантовой руки» выгоняет очередную помощницу и требует ее заменить.

- Были у нее сиделки, и не одна. 10 или больше. Мы нанимали. Она их выгоняет через день, ей очень трудно угодить, — отметил Ивашов.

Происходящее с актрисой, мужчина связывает не только с болезнью, но и с ее плохим характером. О вспыльчивом нраве Светличной известно давно, а с развитием болезни общаться с ней стало особенно тяжело.

- Лечиться мы ей предлагали — она не хочет. А сам я не могу ей помочь. Я не психиатр, ничего сделать не могу. Честно говоря, у меня в отношении нее уже опустились руки, — добавил наследник актрисы.

Ранее председатель объединения Валерия Гущина сказала RT, что Светличная жаловалась, что родные «насильно переселили ее» в новую квартиру. Но женщина уверена, что это было правильно решение.

- Они правильно сделали: поселили ее около себя, чтобы оказывать своевременную помощь, — сказала Гущина.

В свою очередь Ольга Ивашова, невестка актрисы, отметила, что у Светличной давно проблемы с памятью и ей постоянно нужна помощь специалистов, сообщает телеканал "360".