Следствие изучает версию использования пистолета Алека Болдуина вне съемочной площадки Фото: REUTERS

Следственные органы изучают информацию о том, что пистолет, из которого была застрелена женщина-оператор на съемках фильма Rust («Ржавчина») с Алеком Болдуином, мог использоваться за пределами съемочной площадки. Об этом в среду,27 октября, сообщил на пресс-конференции шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоза.

«Мы проверяем эту информацию, однако пока не можем сообщить о каких-то окончательных выводах», - заявил он, комментируя вопрос, имело ли место использования данного оружия за пределами съемочной площадки.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно на съемочной площадке фильма Rust найдены новые боевые патроны.

Напомним, 21 октября в ходе съемок фильма актер случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, и скончалась в больницу. Позже появилась информация о том, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием в ходе съемок, только недавно начала работать в этой профессии.