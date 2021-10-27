Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России по футболу. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

К этому часу стали известны все участники 1/8 финала Кубка России по футболу – после того, как подмосковные «Химки» в гостях обыграли калининградскую «Балтику» в последнем матче группового этапа Бетсити со счетом 5:4.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей (0:0), однако в серии пенальти футболисты из Московской области оказались сильнее хозяев поля и буквально вырвали победу у калининградцев. Несмотря на поражение, «Балтика» заняла в группе первое место с четырьмя очками и тоже вышла в плей-офф.

Таким образом, в одной восьмой финала Кубка России сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «Балтика» и «Химки».

Пары определятся позже: жеребьевка запланирована на 2 ноября, передает ТАСС.