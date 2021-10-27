Умер Жилберту Тумшиц Брага, сценарист сериала «Рабыня Изаура»

Сериал «Рабыня Изаура» показывали почти в 80 странах мира, в том числе и в России Фото: кадр из фильма

Во вторник, 26 октября, умер Жилберту Тумшиц Брага – известный бразильский сценарист, который, в частности, написал сценарий полюбившегося советским зрителям многосерийного фильма «Рабыни Изаура».

О смерти лауреата международной телевизионной премии «Эмми» со ссылкой на членов семьи кинематографиста сообщил в среду портал G1. Племянник Браги рассказал, что Жилберту Тумшиц скончался в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро на 76-м году жизни, а причиной смерти, по его словам, стала некая инфекция.

В последние несколько лет сценарист тяжело болел, испытывал проблемы при ходьбе, перенес операции на сердце и на позвоночнике. А за несколько дней до смерти, 22 октября, Жилберту Тумшиц Брага был доставлен в больницу с перфорацией пищевода.

Бразильский сценарист получил премию «Эмми» за телесериал «Бок о бок», показанный в 2012 – 2013 годах, до этого он был номинирован на эту престижную награду за «Тропический рай» в 2007 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сериал «Рабыня Изаура» начали снимать в 1976 году, а в 1988 – 1989 годах историю Изауры показывали в Советском Союзе.