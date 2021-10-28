Трамп: Из-за «налога на миллиардеров» богачи уедут из США

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Если в Соединенных Штатах введут так называемый «налог на миллиардеров», который предложили демократы в конгрессе, большинство самых богатых американцев уедут из страны, оставив Америку «на произвол судьбы». Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Какая страна больше всего выиграет от «налога на миллиардеров», налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив США на произвол судьбы? Многим из них так или иначе нет необходимости находиться в США», - говорится в заявлении лидера республиканцев.

Трамп задался вопросом: дадут ли ему на следующих выборах главы государства снова баллотироваться в президенты, если он тоже решит переехать в другую страну

«Впрочем, я, наверное, пережду здесь, но большинство других не станет этого делать», - подчеркнул бывший президент США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее его преемник Джо Байден заявил, что самые богатые бизнесмены США не платят сотни миллиардов долларов в бюджет страны, в то время как абсолютное большинство американцев не уклоняются от уплаты налогов.