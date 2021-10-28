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Происшествия28 октября 2021 1:29

Во время шторма с горящего близ Канады судна Zim Kingston упали более 100 контейнеров

Пожар на контейнеровозе под мальтийским флагом начался 24 октября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар на контейнеровозе Zim Kingston начался 24 октября

Пожар на контейнеровозе Zim Kingston начался 24 октября

Фото: REUTERS

Во время шторма с горящего близ побережья Канады контейнеровозе Zim Kingston упали в воду более 100 контейнеров, большая часть из них, скорее всего, уже утонула, но самолеты береговой охраны страны продолжают поиски пропавшего груза.

Об этом говорится в заявлении, 27 октября опубликованном на странице Береговой охраны Канады в Twitter. Отмечается, что по оценкам ведомства, за борт свалились 106 контейнеров, а не 40, как сообщалось ранее, однако огнеопасный груз, предположительно, может находиться только в двух из них. Информации о контейнерах или их обломках на береговой линии пока не поступало.

По данным службы, пожар на судне локализован, и сейчас огонь тлеет только в тех контейнерах, которые находились в самом низу. Сам же Zim Kingston стоит на якоре недалеко от порта Виктория (провинция Британская Колумбия), члены его экипажа уже вернулась на борт. Когда пламя потушат полностью, судно отбуксируют в доки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на перевозившем химикаты контейнеровозе Zim Kingston под мальтийским флагом начался 24 октября, когда он находился на границе между Канадой и США. Сообщалось, что из-за шторма судно потеряло примерно четыре десятка контейнеров недалеко от острова Ванкувер.