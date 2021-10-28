Минфин: Госдолг регионов России составляет 2,6 трлн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг регионов России находится на безопасном уровне и на сегодняшний день составляет порядка 2,6 триллиона рублей – то есть, около 26 % от налоговых и неналоговых доходов субъектов страны, сообщил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

«Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне», - сказал замглавы Минфина.

Леонид Горнин отметил, что в целом по стране уровень госдолга не растет, даже несколько сократился: «Например, уровень задолженности по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 миллиарда рублей, или на 18%», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе сообщалось, что гумма государственного долга России по итогам первых шести месяцев 2021 года выросла на 1,483 триллиона рублей, достигнув отметки в 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП.

К слову, ранее «КП» рассказывала, что у США госдолг в два раза больше ВВП. Причем чем богаче страна, тем больше она занимает у других, а среди кредиторов подчас оказываются беднейшие государства или страны, которые принято относить к развивающимся.