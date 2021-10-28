Рональд Куман ушел с должности главного тренера «Барселоны»

Нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона», сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что такое решение было принято в среду, 27 октября, после того, как каталонцы в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» проиграли со счетом 0:1. Теперь уже бывший наставник команды попрощается с игроками и сотрудниками «Барселоны» в четверг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, голландец возглавлял испанский футбольный клуб с 19 августа прошлого года, а после серии поражений «сине-гранатовых» в минувшем сезоне руководство «Барселоны» приняло решение отказаться от услуг Рональда Кумана. Ранее сообщалось, что нидерландский специалист уйдет в отставку после очередного матча Ла Лиги с мадридским «Атлетико».

Предполагалось, что сменить голландца на посту главного тренера команды может наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.