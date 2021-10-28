Главным кандидатом на пост тренера «Барселоны» считается футболист Хави Эрнандес

Хави Эрнандес с 2019 года тренирует катарский футбольный клуб «Аль-Садд» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освободившееся место главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона», скорее всего, займет бывший игрок команды Хави Эрнандес, который сейчас тренирует катарский «Аль-Садд». По крайней мере, руководство каталонцев рассматривает в качестве основного кандидата на этот пост именно его.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери. По его данным, представители «Барселоны» планируют уже утром в четверг, 28 октября, провести телефонные переговоры с 41-летним Харви, под руководством которого «Аль-Садд» в прошлом сезоне не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Катара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Рональд Куман уволен с должности главного тренера «Барселоны». Такое решение было принято в среду, 27 октября, после того, как каталонцы в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» проиграли со счетом 0:1. Теперь уже бывший наставник команды попрощается с игроками и сотрудниками «Барселоны» в четверг.