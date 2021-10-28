С Байконура стартовала расписанная под хохлому ракета «Союз-2.1a» с грузовиком «Прогресс МС-18»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18». Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС

В ночь на четверг, 28 октября, с космодрома Байконур стартовала расписанная под хохлому ракета «Союз-2.1a» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-18», который доставит на борт Международной космической станцией (МКС), в частности, праздничные продукты для новогоднего стола космонавтов.

Старт, как и планировалось, состоялся в 3:00 по московскому времени, к этому часу «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту. Трансляция полета ведется на сайте Роскосмоса. Стыковка космического грузовика с российским сегментом станции запланирована раннее утро на 30 октября и, по расчетам специалистов, должна произойти в 04:34 (мск).

Напомним, как писал сайт kp.ru, наклейки с хохломской росписью нанесены на ракету в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Сообщалось, что на «Союз-2.1a» также нарисована цифра 800.

«Прогресс» доставит на МКС 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также свыше полутора тонн оборудования и других полезных грузов.