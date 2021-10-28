В Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего коронавирусом заражаются люди старше 65 лет

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что на сегодняшний день чаще всего в нашей стране коронавирусом заражаются пожилые люди старше 65 лет.

«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения», - сообщила эксперт в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост числа заражений коронавирусом в России фиксируется последние шесть недель, причем на прошлой неделе рост оказался на 13,6% выше, чем на предыдущей.

На фоне этой ситуации специалисты призывают всех взрослых россиян сделать прививки против «ковида». Ранее «КП» подробно рассказывала, кому на самом деле противопоказана вакцинация от COVID-19, а когда прививаться против коронавируса можно и нужно.

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