США и Южная Корея обсудили вопросы нераспространения оружия и разоружения

Госдепартамент США сообщил о первых при Байдене американо-южнокорейских консультациях по вопросам нераспространения оружия и разоружения Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и замглавы МИД Южной Кореи Хам Сан Ук обсудили вопросы нераспространения оружия и разоружения, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

«Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и договорились продолжить тесное взаимодействие не только в традиционных сферах, таких как нераспространение ядерного, биологического и химического оружия, но и по новым проблемам в сфере безопасности, включая космос», - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что встреча заместителя Блинкена с южнокорейским коллегой состоялась в Вашингтоне во вторник, 26 октября. Кроме того, в госдепе подчеркнули, что «двусторонние консультации высокого уровня по разоружению и нераспространению» с Сеулом прошли впервые при администрации президента Джо Байдена, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее КНДР предостерегла США от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы», а также призвала Вашингтон отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна и двойных стандартов.