Что произошло в ночь на 28 октября

«КП» – о самых важных новостях на утро 28 октября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы собрали самые главные новости к утру 28 октября 2021 года. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял реакцию Варшавы на решение Европейского суда оштрафовать Польшу за невыполнение норм законодательства Евросоюза, назвав негодование поляков по этому поводу наигранным. 27 октября суд ЕС обязал Польшу каждый день выплачивать по одному миллиону евро штрафа за отказ приостанавливать действие национального законодательства.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в российские подземные хранилища газа (ПХГ) нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ компании Европы, в частности, – в Австрии и Германии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с немецким изданием Bild выразил недовольство тем, как в МИД ФРГ отреагировали на удар турецкого беспилотника Bayraktar по позициям ополчения в Донбассе. По его словам, «вместо выражения обеспокоенности» Берлин должен «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что на сегодняшний день чаще всего в нашей стране коронавирусом заражаются пожилые люди старше 65 лет.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост числа заражений коронавирусом в России фиксируется последние шесть недель, причем на прошлой неделе рост оказался на 13,6% выше, чем на предыдущей.

На фоне этой ситуации специалисты призывают всех взрослых россиян сделать прививки против «ковида». Ранее «КП» подробно рассказывала, кому на самом деле противопоказана вакцинация от COVID-19, а когда прививаться против коронавируса можно и нужно.

27 октября в Японии прошел первый день чемпионата мира по художественной гимнастики. Этот турнир стал первым для сестер-близняшек Авериных после скандальной Олимпиады, где их откровенно засудили, лишив шансов побороться за медали. Вчера разыграли медали в упражнениях с обручем и мячом, в обоих соревнованиях победила Дина Аверина. Арина «поддержала» сестру, став второй в упражнениях с мячом.

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