Двухлетняя девочка получила переохлаждение в неотапливаемом детском саду на Украине

Детский сад не отапливается, а обогреватели не разрешают использовать из-за противопожарной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница украинского города Кропивницкий пожаловалась на отсутствие отопления в детском саду, из-за чего ее двухлетняя дочь получила переохлаждение, сообщает украинский портал "Общественный".

По ее словам, утром ей позвонила воспитательница детсада и рассказала, что девочку трясет и у нее посинели губы. И виной тому низкая температура в помещениях дошкольного учреждения.

"Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности, - рассказала украинка. - Сегодня разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было. Это не нормально, что нет отопления: XXI век, и это уже не 15 октября, а уже 26-е".

По ее словам, после инцидента она отвела дочь к педиатру и у нее диагностировали переохлаждение.

Инцидент прокомментировала глава городского управления образования Лариса Костенко. По ее словам, власти "делают все возможное, чтобы включить отопление детских садов в таких сложных условиях" и призвала родителей воспитанников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуацию на рынках энергетических ресурсов Украины охарактеризовали как катастрофическую в национальной Федерации работодателей страны. Бизнес-сообщество Незалежной подчеркнуло, что местным предпринимателям приходится платить за газ в 4-5 раз больше, чем их конкурентам за рубежом.

Федерация работодателей предупреждает, что такая ситуация может привести к крайне негативным экономическим последствиям, в том числе массовым сокращениям работников, закрытиям компаний, уменьшению налоговых поступлений в казну и росту числа трудовых мигрантов.